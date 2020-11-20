Kutsi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! İşte ünlü şarkıcının herkesten gizlediği yeni aşkı!

Feyza Çıpa ile 7 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz Nisan ayında sonlandıran ünlü sanatçı Kutsi'nin yeni aşkı ortaya çıktı.

'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kusti, aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesiyle aşk yaşıyor. Çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesinin adının Sibel Ülker olduğu öğrenildi.

Yeni sevgilisiyle poz verdiKutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu da ilk kez ortaya çıkmış oldu. Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen Kutsi, 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece belli olmuş oldu.

Kutsi'nin evlilik fobisi olduğu için Feyza Çıpa ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Evlenip yuva kurmak isteyen Çıpa, Kutsi'nin kendisine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 7 yıllık ilişkiyi noktalama kararı almıştı.

