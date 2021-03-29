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Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? sorusu 29 Mart ile 4 Nisan arası kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla araştırılmaktadır. Kütüphanelerin önemini vurgulamak için düzenlenen bu haftada Kütüphane Haftası etkinlikleri nelerdir? İşte detaylar...

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri neler? Kitap okumanın önemini vurgulamak, kitaplara olan ilgiyi artırmak için kutlanan Kütüphane Haftasında bir çok etkinlik yapılmaktadır. Herkese kitap sevgisini aşılamak için Kütüphane Haftasında  kitap okuma etkinliği yapılabilir, kütüphaneler ziyaret edilebilir. İşte detaylar...

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri

KÜTÜPHANE HAFTASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kütüphane Haftasında yapılabilecek bir çok etkinlik mevcut. Örneğin; yakınlardaki kütüphaneler ziyaret edilebilir, okullarda özel programlar düzenlenerek ilk derslerde kitap okuma etkinliği yapılabilir, şiirler okunabilir, okullarda panolara Kütüphane Haftası'na özel afişler, yazı ve resimler asılabilir. 

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri

KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kütüphane Haftası'na özel konferanslar, paneller, söyleşiler, sempozyumlar, seminer ve çalıştaylar yapılabilir. Okurları yazarları ile bir araya getiren imza günleri ile söyleşi saatleri düzenlenebilir. Daha çok yeni yayınlardan meydana gelen kitap, süreli yayın, kütüphane ile ilgili fotoğraf, resim, afiş, karikatür, pul, kartpostal sergileri açılabilir.

Kütüphane Haftası için neler yapılabilir? Kütüphane Haftası etkinlikleri

Çocuklara kitap sevgisini aşılabilecek şiir, kompozisyon, hızlı kitap okuma ve resim yarışmaları düzenlenebilir. Ayrıca konu ile ilgili film, slayt ve videolar gösterilebilir.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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