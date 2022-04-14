Kuut ne demek, TDK'ya göre Kuut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuut ne demek? Kuut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuut kelimesi. Peki kuut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuut nedir, kuut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kuut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kuut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namazın oturularak kılınan kısmı

- Oturma

