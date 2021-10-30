Kuvars ne demek, TDK'ya göre Kuvars kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuvars ne demek? Kuvars TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuvars kelimesi. Peki kuvars ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuvars nedir, kuvars kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUVARS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuvars kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kuvars kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre kuvars kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü

