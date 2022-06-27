Kuvvetli yağışın etkisi altına girdiler! AFAD, kırmızı uyarı verilen illerdeki son durumu açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Haziran Pazartesi gününün hava durumuna ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmini yapıldı.

Bu kapsamda AFAD, kırmızı uyarı verilen Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak’ta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

AFAD'dan yapılan açıklamada bu illerde yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

BARTIN

Bartın'daki son duruma ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı destek vermek amacıyla AFAD tarafından Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinden toplam 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilmiştir.

Yaşanan yağışlar neticesinde il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler köyünde 1 konut ve Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde 1 konut tahliye edilmiştir. İhtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere 1.181 yatak kapasiteli Mehmet Rıfat Efendi KYK yurdu tahsis edilmiştir.

Hasankadı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılmış; 3 köprüdolgularının hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

DÜZCE

Düzce'deki duruma karşı İstanbul ve Afyonkarahisar’dan toplam 10 arama ve kurtarma personeli ile 2 araç ve 1 bot tedbir amaçlı görevlendirildiği kaydedilerek," 7 konutta 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edilmiştir." denildi.

KARABÜK

Karabük'teki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yağışlardan dolayı menfezlerde tıkanıklar ve toprak kaymalarının yaşandığı belirtildi. Açıklamada," Yenice ilçesi İsmetpaşa, Aşağıköy yol ayrımında toprak kayması sonucu yolda kapanma olduğu ihbarı bildirilmiş, olay bölgesine iş makinaları sevk edilmiştir." ifadesi yer aldı.

KASTAMONU

Kastamonu'ndaki son durum işçin şöyle denildi:

" Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı destek vermek amacıyla AFAD tarafından Aksaray, Balıkesir, Bursa, Samsun ve Tokat illerinden toplam 11 personel ve 3 araç görevlendirilmiştir."

SİNOP

Sinop'taki duruma ilişkin olarak şöyle denildi:

" Ayancık ilçesine bağlı; Zaviye, Mestan, Pazarcık, Çamyayla ve Babaçay köyünde az hasarlı konutlarda ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Türkeli İlçesi Yazıcı ve Hamamlı köy muhtarları ile görüşülerek az hasarlı konutların tahliye edilmesi için uyarı yapılmıştır. Babaçay bölgesinde bulunan geçici konaklama merkezindeki 38 konteyner tahliye edilmiştir. İhtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere 200 kişilik KYK yurdu tahsis edilmiştir."

ZONGULDAK

Zonguldak'da Gaziler deresinin taştığı ve 25 eve su bastığı bilgisi verilen açıklamada," Gökçebey ilçesindeki Gaziler deresi yoğun yağış neticesinde taşmış, dere kenarında bulunan 25 konutu su basmıştır. Konutlarda bulunan 56 vatandaşımız sosyal tesislere yerleştirilmiştir. Samsun ve Sakarya’dan toplam 10 arama ve kurtarma personeli ile bir araç tedbir amaçlı görevlendirilmiştir. Tahliyesi gerçekleştirilen 150 vatandaşımıza Kızılay tarafından akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır." denildi.

PERSONELLER TEYAKKUZ HALİNDE

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 helikopter Bartın, Amasra’ya görevlendirilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 20 ekskavatör, 5 dozer ve 15 kamyon kırmızı uyarı verilen 6 ile intikal etmiştir.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİFAKE) tarafından kırmızı uyarı verilen bölgelerde görevlendirilmek üzere Bolu ve Giresun illerinde bir araç hazır bekletilmektedir.

Türk Kızılay, 31 personel, 46 gönüllü, 11 araç ve 2 müdahale merkezi ile kırmızı uyarı verilen 6 ilde görev yapmaktadır. Zonguldak ve Karabük’te 250 kişiye akşam yemeği dağıtılmıştır. Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde toplam 590 adet battaniye, yastık, nevresim ve kıyafet dağıtımı yapılmıştır.

Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımızın tedbirli olmaları için SMS ile bildirim yapılmıştır.

Başkanlığımızdan; Batı Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Zonguldak iline; Orta Karadeniz Bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Sinop iline Başkan yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü düzeyinde görevlendirmeler yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla Başkanlığımız tarafından 13 ilden (Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat, Sakarya) personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır.

Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2.552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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