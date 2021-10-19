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  3. Kuyumcuya gidip altın almak yürek ister! Altın fiyatları dokunanın elini yakıyor, yatırımcı ise çok şanslı! İşte güncel altın fiyatları...

Kuyumcuya gidip altın almak yürek ister! Altın fiyatları dokunanın elini yakıyor, yatırımcı ise çok şanslı! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 19 Ekim 2021 Salı gününde altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın 530 TL'nin üzerine çıkarken çeyrek altın da 877 TL'ye kadar yükseldi. Son durumu merak edenler için 19 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Kuyumcuya gidip altın almak yürek ister! Altın fiyatları dokunanın elini yakıyor, yatırımcı ise çok şanslı! İşte güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  için 19 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 