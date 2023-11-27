Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı

Kuzey Irak’ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış’ın acı haberi Adana’daki baba evine ulaştı.
Isparta’da görevli Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak’a gitti. Kuzey Irak’ta teröristlerle girilen çatışma sonrasında Çalış, şehit düştü. Çalış’ın 3 ay önce evlendiği ve eşi Pınar Çalış’ın 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Toktamış Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sahra Çalış’a askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberin verilmesi üzerine anne Sahra Çalış gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehit Nejdet Çalış’ın 3 kardeşinin daha asker olduğu öğrenildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)