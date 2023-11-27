Üsküdar'da feci kaza! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı eceli oldu!

Üsküdar'da bir sürücü aracının el frenini çekmeyi unutması sonucu yokuş aşağı hareket eden aracının altında kaldı. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

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Üsküdar'da feci kaza! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı eceli oldu!

Üsküdar'da bir sürücü aracının el frenini çekmeyi unutması sonucu yokuş aşağı hareket eden aracının altında kaldı. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 YH 2837 plakalı aracın sürücüsü Fikret Elmas (42) aracının el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Talihsiz adam yokuş aşağı hareket eden aracının altında ezildi.

Üsküdar'da feci kaza! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı eceli oldu!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptılar. Çalışmaların ardından Elmas'ın cesedi gelen cenaze aracına konularak götürülürken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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