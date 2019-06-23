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  3. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hedefleri vuruldu!

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hedefleri vuruldu!

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hedefleri vuruldu!

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

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