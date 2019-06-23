Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hedefleri vuruldu! MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

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