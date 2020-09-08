Karabük Belediye Başkanı: Vaka sayısında ülkenin 12 - 13 kat üzerindeyizSağlık-Sen 'sağlıkta şiddet' raporunu yayımlandıMalatya Pütürge'de bir deprem dahaKPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar 2020? Hangi bankaya yatırılır?Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif!"Kafkas-2020" tatbikatı 21Eylül'de başlayacak81 ilde maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den vergi açıklamalarıAK Parti’lli Ethem Taş: "Muhittin Böcek'in rahatsızlığı üzerine hesap içierisine girilmedi"Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu haberde, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT