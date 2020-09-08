Kuzey Irak'ta tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu haberde, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.