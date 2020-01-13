Kuzey Irak'tan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde operasyonlarda bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri Güvenlik Korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.