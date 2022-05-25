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  3. Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümeti konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

DOĞUDAKİ SULARA DÜŞTÜ

Yapılan açıklamaya göre, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği belirtildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

"BARIŞ VE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini vurgulayan Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" diye konuştu.

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı! 3 yeni füzeyi fırlattı!

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