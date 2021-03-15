Kuzey Kore'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuzey Kore'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Yüzölçümü 120.540 km²'dir. Kuzeyinde Rusya ve Çin, güneyinde Kore Cumhuriyeti, doğusunda Japon Denizi ve batısında Sarı Deniz ile çevrilidir. Başkenti Pyongyang'dır.

Kuzey Kore'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Kuzey Kore 25778816 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 54. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0033 olduğu görülmektedir.

Kuzey Kore'nin Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Kuzey Kore'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kuzey Kore'nin yüz ölçümü 122943 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kuzey Kore'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 130 km² Karasal Alan : 120408 km²

Kuzey Kore'nin Haritadaki Yeri / Konumu