Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde biri şehirler arası yolcu otobüsü başta olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. İtfaiye erleri, araçtan çıkardıkları yaralıları güneşten korumak için üzerlerine örtü açıp, yaralı vatandaşları telkin etmeye başladı.

Kaza haberini alan kazazedelerin yakınları da olay yerine geldi. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, şok geçiren bir kadın yolcunun çocuğuna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

KAYNAK: İHA

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