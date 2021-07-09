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  3. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucunda araçta bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Cansız bedenler sıkıştıkları yerde4n uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Hayvan yemi yüklü tır devrildi, tırda bulunan iki kişi feci şekilde can verdi.

BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İki kişiyi hayattan koparan feci kaza, 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Ömerli geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne istikametine gitmekte olan 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen tırı gören diğer sürücüler jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Kuzey Marmara Otoyolunda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

TIRIN ALTINDA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tırda bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenleri araç içinde sıkışan iki kişi, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri de yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişilerin Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak olduğu belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolunda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRİ

Ekipler tarafından olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin tamamlanmasının ardından, Barutçu ve Bayrak’ın cenazeleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yolun kapanmasına neden olan ve bariyerlerin üzerine devrilen tır ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan haber verilmesi ile olay yerine gelen hayatını kaybeden iki kişinin yakınları kaza yerine geldi.

Kuzey Marmara Otoyolunda tır devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

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