Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! Ölen kişinin başı gövdesinden koptu

Edinilen bilgilere göre feci kaza dün saat 17.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan iki otomobil ve bir çekici henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Çarpışma sonucu araçların birinden yola fırlayan bir vatandaş, bariyerlere çarptı. Boğaz kısmı bariyerlere çarpan şahıs başı gövdesinden koparak feci şekilde can verdi. Bir kişi de aracın içerisinde hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ACİL sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Şahıslar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Hayatını kaybeden iki kişi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolunda trafik akışı bir süreliğine dururken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından trafik akışı yeniden kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.