Kvido Formanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kvido Formanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kvido Formanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kvido Formanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kvido Formanek 30 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kvido Formánek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kvido Formanek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kvido Formanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kvido Formanek'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kvido Formanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kvido Formanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kvido Formanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kvido Formanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2020 yılında FCZ Brno B

Kvido Formanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kvido Formanek şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kvido Formanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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