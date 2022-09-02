KVKK duyurdu! PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti! Binlerce kişinin kaydı sızdırıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) resmi internet hesabından yapılan açıklamaya göre PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti. Resmi internet sitesinden yapılan açıklama detaylarında .PTT çalışanlarının anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi kişisel verilerinin bulunduğu 3.2 GB büyüklüğündeki veri tabanı siber saldırganlar tarafından ele geçirildiği bildirildi.

RESMİ HESAPLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

KVKK tarafından yapılan açıklamada "Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” şeklinde bir bilgilendirme yapıldı.

SIZINTILARIN DETAYI PAYLAŞILDI

Gerçekleştirilen veri ihlali hakkında detaylara yer verilen KVKK'dan; "Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,

Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,

İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,

İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği,

İhlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu" şeklinde bir açıklama geldi.