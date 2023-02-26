Kwabena Adu Meider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwabena Adu Meider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwabena Adu Meider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwabena Adu Meider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwabena Adu Meider 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwabena Adu Meider Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kwabena Adu Meider'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwabena Adu Meider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwabena Adu Meider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwabena Adu Meider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwabena Adu Meider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwabena Adu Meider şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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