Kwaku Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwaku Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kwaku Owusu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kwaku Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kwaku Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwaku Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwaku Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwaku Owusu 10 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwaku Owusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kwaku Owusu'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwaku Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwaku Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kwaku Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwaku Owusu kimdir

Kwaku Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwaku Owusu şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Kwaku Owusu nereli

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