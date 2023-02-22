Kwesi Abankwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwesi Abankwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwesi Abankwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwesi Abankwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwesi Abankwa 23 Temmuz 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwesi Abankwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kwesi Abankwa'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwesi Abankwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwesi Abankwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwesi Abankwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwesi Abankwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Apollon Pontou

Kwesi Abankwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwesi Abankwa şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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