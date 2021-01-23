Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) KPSS'den en az KPSSP3 puan türünden 60 alan 270'i kadın ve 230'u erkek olmaz üzeri toplamda 500 memur alımı yapacak. Başvurular 20 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da sona erdi. Başvuru sürecinin ardından adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

KYK 500 MEMUR ALIMI SONUCU AÇIKLANDI MI? KYK 500 MEMUR ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

GSB memur alımına ilişkin duyuruda, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacakları bildirmişti. Başvuru sonuçları bakanlığın internet sitesinden açıklandı.

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2021 yılı yurt yönetimi memur maaşlarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar ? KYK memur maaşları 2020-2021

KYK personel alımı 2020 ne zaman? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları neler?