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  3. KYK 500 memur alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

KYK 500 memur alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde çalıştırılmak üzere 500 alımı için geçtiğimiz günlerde alınan başvuruların ardından sonuçlar açıklandı.

KYK 500 memur alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) KPSS'den en az KPSSP3 puan türünden 60 alan 270'i kadın ve 230'u erkek olmaz üzeri toplamda 500 memur alımı yapacak. Başvurular 20 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da sona erdi. Başvuru sürecinin ardından adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

KYK 500 MEMUR ALIMI SONUCU AÇIKLANDI MI? KYK 500 MEMUR ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

GSB memur alımına ilişkin duyuruda, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacakları bildirmişti. Başvuru sonuçları bakanlığın internet sitesinden açıklandı. 

BAŞVURU SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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2021 yılı yurt yönetimi memur maaşlarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar ? KYK memur maaşları 2020-2021Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar ? KYK memur maaşları 2020-2021

KYK personel alımı 2020 ne zaman? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları neler?KYK personel alımı 2020 ne zaman? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları neler?

KYK 500 memur alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Tayfun Altuntaş
Editör
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