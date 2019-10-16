KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? Ne zaman açıklanır?

KYK bursuna başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Tüm detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

Geçen burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. YurtKur resmi web sitesinde sonuçlar tam 23 gün sonra, 13 Kasım 2018 tarihinde açıkladı. 21 Ekim'de sona eren başvurular 16 kurum tarafından inceleme altına alındı. YurtKur, resmi sonuç tarihini bu sebepten ötürü açıklamazken, 13 Kasım-16 Kasım 2019 tarihleri arası açıklanabilir.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SON?

21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci adım: KYK resmi web sitesine "www.kyk.gov.tr" adresi veya "giris.turkiye.gov.tr" adresine giriş yapın. "2019 - 2020 Öğrenim yılı yüksek öğrenim programına girmeye hak kazanmış ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin burs başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklayın.

İkinci adım: Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar" yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmene tıklayın.

Üçüncü adım: Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girin.

Dördüncü adım: Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz isteniyor.

Beşinci adım: Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören varmı,malvarlığı,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)

Altıncı adım: Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir.

Yedinci adım: Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayarak, 2019 - 2020 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.

KYK bursu ne kadar 2019? KYK bursu ne kadar olacak 2020?

İLK KEZ KREDİ, BURS BAŞVURUSU YAPACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis’den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA ” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART’larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK GERİ ÖDEMESİZ BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- İki yıllık üniversite (Ön lisans) okuyan öğrenciler,

- Dört yıllık üniversite (Lisans) okuyan öğrenciler,

- Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,( Fakat bu öğrencilere hazırlık sınıfında burs verilmez)

- Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

- Öncelikli olarak LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,

- Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

- Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

- İkinci öğretim de okuyan öğrenciler

KYK BURSUNA BAŞVURANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Burs / Öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs/öğrenim kredisi almanızı engeller.

Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e-posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ve kredi ücretleri, T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında, ikiyle bitenler ayın yedisinde, dörtle bitenler ayın sekizinde, altıyla bitenler ayın dokuzunda, sekizle bitenler ayında onunda burs ve kredilerini çekebilecek. Ücretler genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN BURSLARI KESİLİR Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, öğrencilere burs ve kredi tahsis sürecinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin içerisinde, herhangi başka bir kurumdan burs alan ve asgari ücretle çalışan öğrencilerin burslarının kesilmeyeceğine dair detaylar da yer aldı. İşte, o değişiklik;

MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 – İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.

Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.

Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 29 — Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri

kesilir. )

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KYK KREDİSİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK NEDİR?

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.