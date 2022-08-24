KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? sorusu yurt başvurularının alınmaya başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihini kaçırmamaları için haberimizde tüm detaylara yer verdik.

Gül Erdoğan
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KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurtları başvuruları e Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruların başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR 2022? KYK YURT BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET’TEN YAPILACAK

Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye’de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?​​​​​​​

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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