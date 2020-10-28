KYK yurt başvurusu 2020 başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E devlet KYK yurt başvuru ekranı

KYK kredi ve burs başvuruları 28 Ekim tarihinde başladı. Başvurular 3 Kasım'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber bu kez yurt başvurularının başlaması. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan online olarak başladı. Pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler yurtlarda da kalamıyor. Okulların açılmasıyla yurt başvuruları da başlayacak. Peki KYK yurt başvurusu 2020 başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte E devlet KYK yurt başvuru ekranı...

KYK YURT BAŞVURUSU 2020 BAŞLADI MI?

KYK yurt başvurusu henüz başlamadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

E DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

2020-2021 burs ve kredi başvuruları başladı

YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YATIRILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

YURTTA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK YURT ÜCRETİNİ YATIRMAYINCA NE OLUR?

Yurt ücretini ayın son iş gününde ödemeyen öğrencilerin güvence bedelinden mahsuplaştırma işlemi yapılmaktadır. Öğrencilerin, yurt ücretini ödemedikleri ayı takip eden ayın en geç 10’uncu günü güvence bedelini tamamlaması gerekmektedir. Ayın 10’uncu gününün resmi tatil olması durumunda, yurt ücreti takip eden ilk iş günü yatırılmalıdır. Bu kıstasa uygun olarak yurt ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Güvence bedeli kalmış ise bu bedel öğrencilere il müdürlüğü tarafından iade edilmektedir.