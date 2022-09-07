KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2022 | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı 2022 - 2023 ?

Üniversiteyi kazanan binlerce öğrenci, yüksek kira fiyatları nedeniyle KYK yurtlarında kalmak için başvuru yaptı. Yurtların kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapılırken başvuru sürecinin sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtlanmış oldu. Sonuçları görmek isteyenler için KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2022 haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022 - 2023?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022- 2023 KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu bu konuya ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Tüm başvuruların tamamen objektif şekilde, dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Üniversite açılış tarihleri aynı gün olmuyor. Üniversitelerin açılış tarihlerini göz önünde bulundurarak planlama yaptık.

Uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan bakanlık ailesine, herkese teşekkür ederim. Sevgi dolu bir çalışma var. İnşallah bu çalışmaların sonuçlarını da az sonra ifade edeceğim neticelerle taçlandırıyoruz.

Özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. İlk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor karşılama oranına imza attık.

Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşi benzeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz hamdolsun yüzde 80'lik karşılama oranıyla birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Yurtlarımız dünyanın en güçlü yurt altyapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var."

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00"

KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022

KYK yurt yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar https://gsb.gov.tr/ sitesine giriş yaptıktan sonra Sonuçlar kısmına tıklayacak, e- Devlet'ten sonuçları görebilecek.

KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022

Öte yandan KYK yurdunda kalmaya hak kazanan adayların 9 Eylül Cuma gününe kadar kayıtlarını yapması gerekiyor.

Yurt kayıtlarının tamamlanması sonrası boş kalan kontenjanlara yedek sırasına göre diğer adaylar kayıt yaptırabilecek.