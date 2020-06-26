Pandemi nedeniyle bu yıl eğitim öğretim yılının erken bitmesine bağlı olarak öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler memleketlerine erken dönüş yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yurtlarda kalmayacak olan öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu

KYK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

YURT MALZEMELERİNİ EKSİKSİZ TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurt müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

KYK VE ÖZEL YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenci yurtlarının ne zaman açılacağı hakkında vatandaşlar araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre 15 Haziran'da Öğrenci yurtları açılacak.

KYK YURDUNDAN KAYIT SİLME NASIL YAPILIR?

Kayıt Sildirmek için; Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka SİZE AİT BİR HESABIN IBAN NUMARASINI yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olunuz.