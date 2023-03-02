Kyle Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Ajayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyle Ajayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyle Ajayi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyle Ajayi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kyle Ajayi'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyle Ajayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyle Ajayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Temmuz 2020 yılında Hemel
Kyle Ajayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyle Ajayi şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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