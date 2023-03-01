Kyle Bailey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Bailey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Bailey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyle Bailey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyle Bailey 14 Ekim 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Richard Bailey şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyle Bailey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Philip Mbah yapmaktadır. Kyle Bailey, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Bailey'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyle Bailey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyle Bailey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Westfield FC
5 Eylül 2018 yılında San Gwann FC
9 Ocak 2019 yılında Met Police
23 Nisan 2019 yılında Nybergsund
25 Eylül 2020 yılında Peterhead FC
13 Eylül 2021 yılında Hungerford
Kyle Bailey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyle Bailey şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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