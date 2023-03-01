Kyle Cameron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Cameron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Cameron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Cameron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Cameron 15 Ocak 1997 tarihinde Hexham şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Milne Cameron şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Cameron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Kyle Cameron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Cameron'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Cameron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Cameron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Cameron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Cameron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newcastle U21

11 Ocak 2016 yılında York City

31 Mayıs 2016 yılında Newcastle U21

31 Ağustos 2016 yılında Newport County

2 Ocak 2017 yılında Newcastle U23

18 Ocak 2018 yılında Queen o. t. S.

30 Nisan 2018 yılında Newcastle U23

16 Temmuz 2018 yılında Torquay

1 Temmuz 2021 yılında Notts County

Kyle Cameron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Cameron şuan Notts County takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyle Cameron Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cramlington Juniors, Northburn Wanderers, Newcastle United (2006-2018)

İskoçya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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