Kyle Cherry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Cherry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Cherry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Cherry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Cherry 13 Mayıs 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Cherry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kyle Cherry'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyle Cherry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Cherry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Cherry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Cherry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Glentoran

1 Ocak 2012 yılında Glenavon

1 Mayıs 2012 yılında Glentoran

1 Temmuz 2013 yılında Dundela FC

1 Mayıs 2014 yılında Glentoran

1 Temmuz 2014 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2016 yılında Ards FC

1 Temmuz 2019 yılında Carrick Rangers

Kyle Cherry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Cherry şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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