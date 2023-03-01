Kyle Knoyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Knoyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Knoyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Knoyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Knoyle 24 Eylül 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Knoyle Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Kyle Knoyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Knoyle'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kyle Knoyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Knoyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Knoyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Knoyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında West Ham U21

22 Ocak 2016 yılında Dundee United

16 Mayıs 2016 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2016 yılında Wigan

31 Aralık 2016 yılında West Ham U21

2 Ağustos 2017 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2019 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Doncaster Rov.

13 Ocak 2023 yılında Stockport

Kyle Knoyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Knoyle şuan Stockport County takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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