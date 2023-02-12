Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Lafferty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Lafferty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Lafferty 16 Eylül 1987 tarihinde Enniskillen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kyle Joseph George Lafferty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Lafferty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Kyle Lafferty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Lafferty'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Lafferty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Lafferty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kyle Lafferty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Lafferty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2003 yılında Burnley U18

1 Temmuz 2005 yılında Burnley

1 Ocak 2006 yılında Darlington

1 Mart 2006 yılında Burnley

1 Temmuz 2008 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion

1 Temmuz 2013 yılında Palermo

1 Temmuz 2014 yılında Norwich

2 Şubat 2015 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2015 yılında Norwich

24 Mart 2016 yılında Birmingham

31 Mayıs 2016 yılında Norwich

1 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

22 Ağu 2018 yılında Glasgow Rangers

27 Ağu 2019 yılında Sarpsborg 08

10 Ocak 2020 yılında Sunderland

25 Temmuz 2020 yılında Reggina

12 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2021 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında Anorthosis

21 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Linfield

Kyle Lafferty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Lafferty şuan Linfield FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kyle Lafferty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 85 maçta 20 gol atmıştır.

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