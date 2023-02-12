Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyle Lafferty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Lafferty

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Lafferty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Lafferty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Lafferty 16 Eylül 1987 tarihinde Enniskillen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kyle Joseph George Lafferty şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Lafferty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Kyle Lafferty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Lafferty'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Laffertyboyu ve yaşı kaç

Kyle Lafferty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Lafferty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kyle Lafferty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Lafferty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2003 yılında Burnley U18

1 Temmuz 2005 yılında Burnley

1 Ocak 2006 yılında Darlington

1 Mart 2006 yılında Burnley

1 Temmuz 2008 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion

1 Temmuz 2013 yılında Palermo

1 Temmuz 2014 yılında Norwich

2 Şubat 2015 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2015 yılında Norwich

24 Mart 2016 yılında Birmingham

31 Mayıs 2016 yılında Norwich

1 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

22 Ağu 2018 yılında Glasgow Rangers

27 Ağu 2019 yılında Sarpsborg 08

10 Ocak 2020 yılında Sunderland

25 Temmuz 2020 yılında Reggina

12 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2021 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında Anorthosis

21 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Linfield

Kyle Lafferty kimdir

Kyle Lafferty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Lafferty şuan Linfield FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kyle Lafferty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 85 maçta 20 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kyle Lafferty nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oli Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oli Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Doidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Doidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Doidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Doidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Günlerce enkaz altında kaldı! 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Günlerce enkaz altında kaldı! 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?