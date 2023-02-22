Kyle Mcclean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Mcclean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Mcclean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Mcclean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Mcclean 3 Ekim 1998 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Mcclean Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Kyle Mcclean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kyle Mcclean'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyle Mcclean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Mcclean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Mcclean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Mcclean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nottingham U21

1 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone

12 Ocak 2019 yılında Linfield

1 Mayıs 2019 yılında St. Johnstone

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Linfield

Kyle Mcclean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Mcclean şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kyle Mcclean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crusaders FC

Kuzey İrlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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