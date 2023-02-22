Kyle Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Robinson 8 Kasım 2002 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Robinson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Kyle Robinson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Robinson'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kyle Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında St. Pat's

26 Şubat 2021 yılında Wexford FC

30 Kasım 2021 yılında St. Pat's

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Kyle Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Robinson şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.