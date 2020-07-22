Paris Saint Germain'in 21 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe, beIN SPORTS mikrofonlarına konuştu. Transfer söylentilerini de yanıt veren Mbappe, PSG'de kalmak istediğini belirtti. Yıldız futbolcu, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe'nin takımda kalacağı konusuna ilişkin konuşan Teknik Direktör Thomas Tuchel, "Mbappe ile çalışmak her hoca için bir hediyedir. Sözleşmesi devam ediyor ve onu satmaya hazır değiliz. O bizim için son derece önemli, anahtar bir oyuncu." dedi.

NEYMAR İLE ARASINDAKİ HARİKA BİR İLETİŞİM VAR

Mbappe ve Neymar arasında problemler olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Bu iddialara da yanıt getiren Tuchel, "Onunla Neymar arasında harika bir iletişim var. Bu takımdaki herkesi mutlu ediyor ve PSG'ye ciddi bir güç katıyor." diye konuştu.

2017 yılında rekor transfer bedeli ile Paris Saint Germain'e imza atan Fransız futbolcu Mbappe, Fransız ekibinde PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.