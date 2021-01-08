Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Kylie Jenner, 5 Ocak'ta piyasaya sürülen yeni el dezenfektanın tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismi tepkiler peş peşe geldi.

Kylie Skin ürünü "Yeni el dezenfektanımızı tanıtıyoruz! Taşınabilir el dezenfektanımız hızlı kuruyan bir sprey temizleyicidir! Yüzde 80 alkol elleri yapışkanlığa yol açmadan arındırır ve sterilize ederken gliserin de cildin rahatlamasına ve kuruluktan korunmasına yardımcı olur" sözleriyle duyuruldu.

Ancak Jenner'in bu hareketi tepki çekti. Jenner'ın ürünü pandemi devam ederken piyasa sürmesi ve fiyatının (7 dolar) piyasadaki diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha yüksek olması eleştirilere neden oldu.

Kylile Jenner pandemiden kâr elde etmek, pandemiyi nakde çevirmek ve fırsatçılıkla suçlandı.