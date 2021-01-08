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  3. Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı kozmatik markalarının sahibi Kylie Jenner, el dezenfektanını pandemi döneminde piyasaya sürmesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

 Kylie Jenner, 5 Ocak'ta piyasaya sürülen yeni el dezenfektanın tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismi tepkiler peş peşe geldi.

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Kylie Skin ürünü "Yeni el dezenfektanımızı tanıtıyoruz! Taşınabilir el dezenfektanımız hızlı kuruyan bir sprey temizleyicidir! Yüzde 80 alkol elleri yapışkanlığa yol açmadan arındırır ve sterilize ederken gliserin de cildin rahatlamasına ve kuruluktan korunmasına yardımcı olur" sözleriyle duyuruldu.

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Ancak Jenner'in bu hareketi tepki çekti. Jenner'ın ürünü pandemi devam ederken piyasa sürmesi ve fiyatının (7 dolar) piyasadaki diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha yüksek olması eleştirilere neden oldu.

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Kylile Jenner pandemiden kâr elde etmek, pandemiyi nakde çevirmek ve fırsatçılıkla suçlandı.

Kylie Jenner'ın el dezenfektanı çıkarmasına büyük tepki!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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