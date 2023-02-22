Kym Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kym Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kym Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kym Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kym Nelson 18 Temmuz 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kym Nelson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kym Nelson'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kym Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kym Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kym Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kym Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2014 yılında Glentoran

7 Ocak 2017 yılında Cliftonville

30 Haziran 2017 yılında Glentoran

1 Temmuz 2018 yılında Ards FC

13 Ocak 2022 yılında Ballymena

Kym Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kym Nelson şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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