Kyran Clements kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyran Clements Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyran Clements adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyran Clements Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyran Clements 16 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyran Clements Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kyran Clements'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kyran Clements Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyran Clements futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Temmuz 2016 yılında Bury Town
31 Mayıs 2017 yılında Sudbury
1 Temmuz 2017 yılında Bury Town
1 Temmuz 2019 yılında Braintree
9 Ağustos 2019 yılında Leiston
1 Şubat 2020 yılında Braintree
Kyran Clements Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyran Clements şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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