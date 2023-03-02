Kyran Wiltshire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyran Wiltshire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kyran Wiltshire kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyran Wiltshire ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.