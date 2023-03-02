Kyran Wiltshire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyran Wiltshire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyran Wiltshire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyran Wiltshire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyran Wiltshire 30 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyran Wiltshire Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyran Wiltshire, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kyran Wiltshire'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyran Wiltshire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyran Wiltshire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Maidenhead Utd.
22 Aralık 2016 yılında Bishop's St.
22 Ocak 2017 yılında Maidenhead Utd.
1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2018 yılında Oxford City
1 Temmuz 2020 yılında St. Albans City
Kyran Wiltshire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyran Wiltshire şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.