Kyrell Lisbie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrell Lisbie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrell Lisbie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyrell Lisbie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyrell Lisbie 1 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kyrell Jeremiah Lisbie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyrell Lisbie Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyrell Lisbie'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kyrell Lisbie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyrell Lisbie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ekim 2021 yılında Watford U18
1 Temmuz 2022 yılında Woodford Town
28 Ocak 2023 yılında Welling Utd.
Kyrell Lisbie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyrell Lisbie şuan Welling United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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