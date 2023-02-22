Kyriakos Aslanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Aslanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Aslanidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyriakos Aslanidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyriakos Aslanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Aslanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Aslanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Aslanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Aslanidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyriakos Aslanidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyriakos Aslanidis 11 Mart 2002 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Ασλανίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyriakos Aslanidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyriakos Aslanidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Aslanidis'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyriakos Aslanidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyriakos Aslanidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyriakos Aslanidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyriakos Aslanidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

1 Ekim 2020 yılında Aris U19

24 Ağustos 2021 yılında Aris Selanik

11 Ağustos 2022 yılında Volos NPS

Kyriakos Aslanidis kimdir

Kyriakos Aslanidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyriakos Aslanidis şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pigasos Serres

Kyriakos Aslanidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Kyriakos Aslanidis nereli

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