Kyriakos Kivrakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Kivrakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Kivrakidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyriakos Kivrakidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyriakos Kivrakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Kivrakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Kivrakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Kivrakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Kivrakidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyriakos Kivrakidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyriakos Kivrakidis 21 Temmuz 1992 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Κιβρακίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyriakos Kivrakidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Kyriakos Kivrakidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 30 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Kivrakidis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyriakos Kivrakidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyriakos Kivrakidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kyriakos Kivrakidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyriakos Kivrakidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pont. Katerini

1 Ocak 2012 yılında Iraklis

24 Ocak 2013 yılında Eginiakos

9 Ocak 2014 yılında Iraklis

10 Ocak 2014 yılında Eginiakos

30 Ocak 2014 yılında Atromitos Athen

Kyriakos Kivrakidis kimdir

Kyriakos Kivrakidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyriakos Kivrakidis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kyriakos Kivrakidis nereli

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