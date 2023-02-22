Kyriakos Mazoulouxis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Mazoulouxis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Mazoulouxis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kyriakos Mazoulouxis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kyriakos Mazoulouxis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Mazoulouxis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kyriakos Mazoulouxis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Mazoulouxis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Mazoulouxis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyriakos Mazoulouxis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyriakos Mazoulouxis 1 Mayıs 1997 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Μαζουλουξής şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyriakos Mazoulouxis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kyriakos Mazoulouxis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Mazoulouxis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyriakos Mazoulouxis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyriakos Mazoulouxis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kyriakos Mazoulouxis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyriakos Mazoulouxis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aris Selanik

16 Temmuz 2016 yılında Lierse SK

22 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

28 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Kyriakos Mazoulouxis kimdir

Kyriakos Mazoulouxis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyriakos Mazoulouxis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Kyriakos Mazoulouxis nereli

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