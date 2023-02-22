Kyriakos Zisoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyriakos Zisoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyriakos Zisoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyriakos Zisoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyriakos Zisoulis 28 Temmuz 2005 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κυριάκος Ζησούλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyriakos Zisoulis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyriakos Zisoulis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kyriakos Zisoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyriakos Zisoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Astr.N.Politias
1 Temmuz 2020 yılında Aetos Makrych.
1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa
Kyriakos Zisoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyriakos Zisoulis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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