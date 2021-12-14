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Kyrie Irving parkelere geri dönebilir! Yeniden oynama ihtimali doğdu!

Aşı olmadığı için bir süredir parkelerden uzak kalan Kyrie Irving hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isim için yeniden forma giyebilme ihtimalinin oluştuğu öne sürüldü.

Kyrie Irving parkelere geri dönebilir! Yeniden oynama ihtimali doğdu!

NBA Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets'in basketbolcusu Kyrie Irving, aşı olmadığı için bir süredir takımından ayrı kalmıştı. New York'ta alınan kurallara göre aşılarını tamamlamayan sporcular ve izleyiciler kapalı etkinliklere alınmıyor. Aşı olmayan Kyrie Irving de Brooklyn Nets takımının kadrosundan çıkarılmıştı. ABD basınındaki son bilgilere göre Kyrie Irving parkelere geri dönebileceği ifade edildi.

YENİDEN PARKELERE DÖNEBİLİR

İddialara göre Brooklyn yetkilileri Irving'in önümüzdeki sezondan yeniden parkelere dönebileceği konusunda oldukça umutlu görünüyor. Ancak haberde bu durumun yıldız basketbolcunun aşı olduğu için mi yoksa New York'taki aşı ile ilgili  katı kuralların kaldırılmasıyla birlikte mi olacağı konusu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Kyrie Irving parkelere geri dönebilir! Yeniden oynama ihtimali doğdu!

KEVİN DURANT İLE İYİ ANLAŞIYOR

Haberde ayrıca Kevin Durant ile Kyrie arasında iyi bir iletişim olduğu ve ikilinin birlikte oynamak için sabırsızlandığı bilgisi de yer alıyor. Bu sezon hiçbir karşılaşmada forma giyemeyen Irving, geçtiğimiz sezonda çıktığı maçlarda  26.9 sayı ve 6.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Kyrie Irving parkelere geri dönebilir! Yeniden oynama ihtimali doğdu!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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