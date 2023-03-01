Kyron Farrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyron Farrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyron Farrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyron Farrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyron Farrell 17 Ağustos 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kyron Cassius Daniel Farrel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyron Farrell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyron Farrell, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kyron Farrell'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kyron Farrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyron Farrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Millwall
10 Ocak 2017 yılında Braintree
31 Mayıs 2017 yılında Millwall
1 Temmuz 2017 yılında Concord Rangers
16 Mart 2018 yılında Cray Wanderers FC
3 Ağustos 2020 yılında Hampton & Rich.
6 Ağustos 2022 yılında Braintree
Kyron Farrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyron Farrell şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Kyron Farrell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U18 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
İrlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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