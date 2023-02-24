Kyrylo Yanitskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Yanitskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Yanitskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Yanitskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Yanitskyi 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Яніцький Кирило Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Yanitskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Kyrylo Yanitskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Yanitskyi'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Yanitskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Yanitskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyrylo Yanitskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Yanitskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC II

1 Ocak 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Kyrylo Yanitskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Yanitskyi şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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