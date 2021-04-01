İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve dünya tarafından geniş seyirci kitlesine sahip olan soygun, suç dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman geleceği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için haberimizde, çok merak edilen La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP 5. kısım ne zaman çıkacak? sorularının yanıtına yer verdik.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BAŞLIYOR MU? NETFLİX LCDP 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'te yayınlanan ve dünyanın en çok izlenen dizileri arasına giren La Casa De Papel, 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı konusu ile yeniden gündeme geldi.

Başrollerini ünlü oyuncuların paylaştığı ve Türkiye'de büyük ilgi ile izlenen dizi LCDP'nin yayın tarihi hakkında henüz yapımcılar ve Netflix tarafından bilgi verilmedi. Netflix Türkiye'nin 20 Eylül 2020'de Twitter hesabından Álvaro Morte'nin (profesör) fotoğrafını paylaşarak, "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" notunu düşerek başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.