La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? | La Casa de Papel 5. sezon fragmanı | La Casa de Papel İstanbul karakteri olacak mı?

İspanya'da bir tv kanalında yayınlandıktan sonra reytingleri düşen ve Netflix'in satın alıp devam ettirdiği fenomen dizi La Casa de Papel izleyicileri 5. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediliyor. Dizide Denver karakterine hayat veren Jaime Lorente Lopez de dahil olmak üzere diğer oyuncularda 5. sezona dair paylaşımlarda bulunuyorlardı. La Casa de Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Netflix'ten diziye ilişkin açıklama geldi. Peki La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? | La Casa de Papel 5. sezon fragmanı İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'ten yapılan açıklamada La Casa de Papel 5. sezon'un 1. Kısmının 3 Eylül itibariyle yayınlanacağı belirtildi. 5. sezonun 2. kısmı ise 3 Aralık'ta yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda La Casa de Papel'in 5. sezon fragmanı da yer verildi.

İşte La Casa de Papel'in 5. sezon fragmanı:

LA CASA DE PAPEL İSTANBUL KARAKTERİ OLACAK MI?

Geçen yıl, tüm dünya tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

LA CASA DE PAPEL İSTANBUL KARAKTERİ KİM OLACAK?

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, yeni sezonunda dizi kadrosuna oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dahil olağı öne sürülmüştü. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere İspanya'ya gideceği iddia edilmişti. Ama Kıvanç Tatlıtuğ'dan konuya ilişkin açıklama gelmemişti. Dizinin fragmanında da görüldüğü üzere iddialar asılsız.

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU

La Casa de Papel dizisi İspanya'da bir televizyon kanalında yayınlanır. Dizi ülkede çok sevilir ve reyting rekorları kırarak kısa sürede fenomen olur. Dizinin ikinci sezonu izleyicide beklenen etkiyi yaratmayınca ekrana veda etmesi yönünde karar alınır. Fakat Netflix diziye sahip çıkar.

La Casa De Papel'de profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir